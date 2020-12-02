Боруссия Д сыграла вничью с Лацио и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Дортмундцы и римляне обменялись забитыми голами.

Боруссия Дортмунд в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы принимала на своем поле Лацио и сыграла вничью.

Геррейру открыл счет в матче в конце первой половины игры, а Иммобиле восстановил паритет в середине второго тайма.

Боруссия Д — Лацио 1:1

Голы: Геррейру, 44 — Иммобиле, 67 (с пенальти)

Боруссия Д: Бюрки — Аканджи, Хуммельс, Пишчек — Морей, Дилэйни, Беллингем (Витцель, 88), Геррейру (Шульц, 62) - Рейна, Ройс (Санчо, 76), Азар (Брандт, 76)

Лацио: Рейна — Ачерби, Патрик, Худт — Марушич, Лейва (Акпа-Акпро, 70), Милинкович-Савич (Кайседо, 80), Луис Альберто (Эскаланте, 80), Фарес (Лаццари, 70) - Корреа (Перейра, 70), Иммобиле.