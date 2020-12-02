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-
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-
08 декабря
22:00
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-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
09 декабря
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-
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
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-
09 декабря
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Боруссия Д сыграла вничью с Лацио и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

02 декабря 2020

getty images

Дортмундцы и римляне обменялись забитыми голами.

Боруссия Дортмунд в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы принимала на своем поле Лацио и сыграла вничью.

Геррейру открыл счет в матче в конце первой половины игры, а Иммобиле восстановил паритет в середине второго тайма.

Боруссия Д — Лацио 1:1
Голы: Геррейру, 44 — Иммобиле, 67 (с пенальти)

Боруссия Д: Бюрки — Аканджи, Хуммельс, Пишчек — Морей, Дилэйни, Беллингем (Витцель, 88), Геррейру (Шульц, 62) - Рейна,  Ройс (Санчо, 76), Азар (Брандт, 76)

Лацио: Рейна — Ачерби, Патрик, Худт — Марушич, Лейва (Акпа-Акпро, 70), Милинкович-Савич (Кайседо, 80), Луис Альберто (Эскаланте, 80), Фарес (Лаццари, 70) -  Корреа (Перейра, 70), Иммобиле.

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