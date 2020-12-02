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-
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-
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
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-
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Роскошный хет-трик Кахведжи — в обзоре матча Истанбула против Лейпцига

02 декабря 2020

getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Истанбул дома уступил Лейпцигу со счетом 3:4, несмотря на три роскошных гола Кахведжи.

Нападающий хозяев надолго запомнит матч из-за своих красивейших голов, но набрать очки они не помогли. 

Обзор матча:

Истанбул — Лейпциг 3:4
Голы: Кахведжи, 45+2, 72, 85 — Поульсен, 26, Мукиеле, 43, Ольмо, 66, Серлот, 90+2

Истанбул: Гюнок -  Шкртел (Епуряну, 46), Болинголи-Мбомбо (Шадли, 36), Карлуш Понк, Рафаэл — Тюрюч, Вишча (Жулиано, 64), Озджан (Текдемир, 46), Кахведжи — Ба, Гульбрандсен (Кривелли, 84).

РБ Лейпциг: Гулачи — Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо, Конате — Айдара, Ольмо (Клюйверт, 88), Кампль (Адамс, 46), Забитцер -  Форсберг (Серлот, 65), Поульсен.

Предупреждения: Шкртел, Упамекано, Тюрюч, Ольмо, Текдемир.

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