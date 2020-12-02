лента новостей

22:38

Роскошный хет-трик Кахведжи — в обзоре матча Истанбула против Лейпцига

22:01

Вукоевич: Против Ювентуса хотим показать хороший футбол, но самый главный матч для нас будет с Ференцварошем

21:57

Краснодар минимально обыграл Ренн и вышел в Лигу Европы

21:51

Серлот принес победу Лейпцигу над Истанбулом в сумасшедшем матче

21:42

Ювентус — Динамо: онлайн-трансляция матча

21:33

Ребров: Для меня было непросто попасть в одну группу с Динамо

21:03

Родригес и Сидорчук сыграют против Ювентуса с первых минут

20:59

Кавани сыграет против ПСЖ с первых минут

20:55

Корниенко: По игре с Реалом вообще ни к кому претензий нет

20:10

Супряга: В матче с Ювентусом приложу все усилия, чтобы забить