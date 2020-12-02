Краснодар минимально обыграл Ренн и вышел в Лигу Европы

Краснодар принимал Ренн в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и добился минимальной победы.
Единственный гол в матче забил Маркус Берг после выноса Мартыновича. Данная победа гарантировала "быкам" выход в Лигу Европы.
Краснодар — Ренн 1:0
Гол: Берг, 71
Краснодар: Сафонов — Смольников, Мартынович, Кайо, Рамирес - Кабелла, Вильена, Газинский (Камболов, 87), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 65) — Берг (Ари, 90).
Ренн: Сален — Да Сильва, Траоре, Ньямси,Трюффер — Бурижу (Гбохо, 73), Леа (Гренье, 65), Камавинга (Те, 82), Нзонзи, Доку — Юну (Ньянг, 65).
Предупреждения: Рамирес, Вандерсон — Леа, Н`Зонзи