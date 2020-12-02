Серлот принес победу Лейпцигу над Истанбулом

Команды выдали увлекательный поединок.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Истанбул дома уступил Лейпцигу (3:4).

На 26-й минуте открыл счет Лейпциг. Забитсер пробил с 25 метров, и мяч рикошетом от Поульсена влетел в ворота. На 43-й минуте счет стал 0:2. Мукиеле получил мяч от Форсберга и пробил точно в левый угол ворот. на 45-й Истанбул отыграл один мяч усилиями Кахведжи.

Все самое интересное ждало фанатов во втором тайме. На 66-й забил Ольмо и, казалось, убил интригу. Но нет. Истанбул не сдался и на 72-й Кахведжи сделал счет 2:3, а на 85-й оформил хет-трик, 3:3.

Каково было разочарование турецких фанатов, когда уже на 90+2 минуте Александер Серлот, вышедший на замену, забил победный гол Лейпцига. Футболист грамотно пробил по центру ворот Гюнока.

Истанбул — Лейпциг 3:4

Голы: Кахведжи, 45+2, 72, 85 — Поульсен, 26, Мукиеле, 43, Ольмо, 66, Серлот, 90+2

Истанбул: Гюнок - Шкртел (Епуряну, 46), Болинголи-Мбомбо (Шадли, 36), Карлуш Понк, Рафаэл — Тюрюч, Вишча (Жулиано, 64), Озджан (Текдемир, 46), Кахведжи — Ба, Гульбрандсен (Кривелли, 84).

РБ Лейпциг: Гулачи — Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо, Конате — Айдара, Ольмо (Клюйверт, 88), Кампль (Адамс, 46), Забитцер - Форсберг (Серлот, 65), Поульсен.

Предупреждения: Шкртел, Упамекано, Тюрюч, Ольмо, Текдемир.