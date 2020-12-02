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-
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
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-
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Родригес и Сидорчук сыграют против Ювентуса с первых минут

02 декабря 2020

Жерсон Родригес, фото ФК Динамо Киев

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют туринский Ювентус и киевское Динамо.

В пятом туре Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо сыграет гостевой поединок против туринского Ювентуса.

Наставник "Старой Синьоры" Андреа Пирло с первых минут данного поединка решил предоставить место в стартовом составе для целого ряда футболистов, которые не принимали участия в игре против Ференцвароша (2:1) неделей ранее. С первых минут сыграют Мерих Демирал, Леонардо Бонуччи, Федерико Кьеза, Аарон Рэмси и Альваро Мората.

Мирча Луческу не мог рассчитывать на подобную вольность в выборе игроков, поэтому ограничился выходом с первых минут Жерсона Родригеса и Виктора Цыганкова, который расположатся по обе стороны от Беньямина Вербича в атакующей линии, а также появлением Сергея Сидорчука в опорной зоне.

Ювентус: Щесны — Демирал, Бонуччи, де Лигт — Кьеза, Бентанкур, Рэмси, Маккенни, Алекс Сандро — Мората, Роналду.

Запасные: Пинсольо, Артур, Дибала, Данило, Куадрадо, Рабио, Бернардески, Да Граса, Дрэгушин, Фработта, Портанова, Кулусевски.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Вербич, Родригес.

Запасные: Нещерет, Бойко, Белуцэ, Шабанов, Де Пена, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Клейтон, Сирота, Супряга.

Матч Ювентус — Динамо начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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