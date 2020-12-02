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-
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-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
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Кавани сыграет против ПСЖ с первых минут

02 декабря 2020

эдинсон кавани, getty images

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

Лучший бомбардир в истории ПСЖ Эдинсон Кавани, ныне выступающий за Манчестер Юнайтед, впервые сыграет против своего бывшего клуба. Уругваец возглавит атаку "красных дьяволов". Кроме того, в основе хозяев оказался и Давид Де Хеа, чье участие в поединке было под вопросом. 

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Фред, Мактоминей — Рашфорд, Фернандеш, Мартиаль — Кавани

Запасные: Хендерсон, Байи, Погба, Мата, Гринвуд, Лингард, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Матич, Уильямс, ван де Беек

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Диалло, Кимпембе  — Верратти, Перейра, Паредес — Неймар, Кин, Мбаппе

Запасные: Рико, Летелье, Керер, Ди Мария, Рафинья, Кюрзава, Эррера, Баккер, Гуйе, Дагба, Пембеле, Фадига

Матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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