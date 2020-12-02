Кавани сыграет против ПСЖ с первых минут

Лучший бомбардир в истории ПСЖ Эдинсон Кавани, ныне выступающий за Манчестер Юнайтед, впервые сыграет против своего бывшего клуба. Уругваец возглавит атаку "красных дьяволов". Кроме того, в основе хозяев оказался и Давид Де Хеа, чье участие в поединке было под вопросом.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Фред, Мактоминей — Рашфорд, Фернандеш, Мартиаль — Кавани
Запасные: Хендерсон, Байи, Погба, Мата, Гринвуд, Лингард, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Матич, Уильямс, ван де Беек
ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Диалло, Кимпембе — Верратти, Перейра, Паредес — Неймар, Кин, Мбаппе
Запасные: Рико, Летелье, Керер, Ди Мария, Рафинья, Кюрзава, Эррера, Баккер, Гуйе, Дагба, Пембеле, Фадига
Матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.