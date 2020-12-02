лента новостей

21:03

Родригес и Сидорчук сыграют против Ювентуса с первых минут

20:59

Кавани сыграет против ПСЖ с первых минут

20:55

Корниенко: По игре с Реалом вообще ни к кому претензий нет

20:10

Супряга: В матче с Ювентусом приложу все усилия, чтобы забить

20:03

Холанд может пропустить матч против Лацио

19:27

Миколенко: Если исходить из турнирной таблицы, то игра с Ювентусом ничего не решает

19:10

Тухель — о матче с Манчестер Юнайтед: Нам придется искать способы, чтобы нейтрализовать Кавани

17:06

Ювентус огласил заявку на матч против Динамо

15:42

Луческу — о матче против Ювентуса: Многие наши футболисты впервые сыграют на подобной арене против такого соперника

15:22

Каштру глобально ничего не изменил, но его план сработал: разбор победы над Реалом