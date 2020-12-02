Корниенко: По игре с Реалом вообще ни к кому претензий нет

Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко прокомментировал победу своего клуба над мадридским Реалом в Лиге чемпионов (2:0).
"Ощущение — супер. Это просто фантастика. Молодцы, ребята! Второй раз обыграли Реал. Ощущение — просто бомба. Эмоции положительные. Кричал, радовался, болел! Я просто знаю свои ощущения на поле. А когда смотрю — это словами не передать. Я успокоился, когда забили второй гол. По игре с Реалом вообще ни к кому претензий нет. 2:0 обыграли Мадрид".
Также футболист похвалил центребека "горняков" Витао, который со стартовых минут вышел против "сливочных".
"В линии обороны Витао сыграл лучше всех. Он спасал и очень грамотно играл позиционно. Сыграл фантастически, как и вся команда", — цитирует Корниенко ТК Футбол 1/2/3.
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