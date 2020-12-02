Локомотив — РБ Зальцбург 1:3 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

За тур до конца группового раунда австрийский РБ Зальцбург сумел значительно улучшить свои позиции в группе, прервав серию из трех поражений кряду успехом в гостевой игре против московского «Локомотива». «Красные быки» начали поединок с выстрела дуплетом: голами Бериши в середине и конце первого тайма, а уже в конце встречи Адейеми молниеносно отреагировал на попытку Антона Миранчука сравнять счет ударом с пенальти.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Локомотив — РБ Зальцбург 1:3

Голы: Миранчук, 78 — Бериша, 28, 41, Адейми, 81

Локомотив: Гильерме — Рыбус, Магкеев, Чорлука, Лысцов (Миранчук, 46) — Серкейра, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Райкович (Игнатьев, 46), Эдер — Зе Луиш (Камано, 89), Лисакович (Мухин, 46).

РБ Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Вебер, Ульмер, Рамальо — Юнузович, Камара (Сучич, 69), Собослаи (Дака, 77), Мвепу — Бериша (Онгюэн, 90+3), Койта (Адейеми, 70).

Предупреждения: Мухин, Игнатьев, Серкейра, Николич — Камара, Рамальо, Станкович.