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-
Боруссия Д
-
08 декабря
19:55
Челси
-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
22:00

Локомотив — РБ Зальцбург 1:3 Видео голов и обзор матча

02 декабря 2020

Локомотив — РБ Зальцбург, twitter.com/RedBullSalzburg

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

За тур до конца группового раунда австрийский РБ Зальцбург сумел значительно улучшить свои позиции в группе, прервав серию из трех поражений кряду успехом в гостевой игре против московского «Локомотива». «Красные быки» начали поединок с выстрела дуплетом: голами Бериши в середине и конце первого тайма, а уже в конце встречи Адейеми молниеносно отреагировал на попытку Антона Миранчука сравнять счет ударом с пенальти.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча


Локомотив — РБ Зальцбург 1:3
Голы: Миранчук, 78 — Бериша, 28, 41, Адейми, 81

Локомотив: Гильерме — Рыбус, Магкеев, Чорлука, Лысцов (Миранчук, 46) — Серкейра, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Райкович (Игнатьев, 46), Эдер — Зе Луиш (Камано, 89), Лисакович (Мухин, 46).

РБ Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Вебер, Ульмер, Рамальо — Юнузович, Камара (Сучич, 69), Собослаи (Дака, 77), Мвепу — Бериша (Онгюэн, 90+3), Койта (Адейеми, 70).

Предупреждения: Мухин, Игнатьев, Серкейра, Николич — Камара, Рамальо, Станкович.
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