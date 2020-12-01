Зальцбург на выезде переиграл Локомотив

Австрийский клуб вышел на третье место.

В рамках группового этапа Лиги Европы Локомотив дома уступил Зальцбургу (1:3).

На 28-й минуте счет в матче открыл Бериша. Уже через 13 минут тот же Бериша сумел оформить дубль.

Во втором тайме хозяева провели несколько замен, которые принесли результат. На 78-й минуте Миранчук сумел отыграть один гол, реализовать пенальти. Однако уже в концовке игры Адейми забил третий мяч.

Локомотив — Зальцбург 1:3

Голы: Миранчук, 78 — Бериша, 28, 41, Адейми, 81

Локомотив: Гильерме — Рыбус, Магкеев, Чорлука, Лысцов (Миранчук, 46) — Серкейра, Живоглядов (Рыбчинский, 84), Райкович (Игнатьев, 46), Эдер — Зе Луиш (Камано, 89), Лисакович (Мухин, 46).

Ред Булл: Станкович — Кристенсен, Вебер, Ульмер, Рамальо — Юнузович, Камара (Сучич, 69), Собослаи (Дака, 77), Мвепу — Бериша, Койта (Адейеми, 70).

Предупреждения: Камара, Мухин, Игнатьев, Рамальо, Станкович, Серкейра