Лопетеги: Челси — лучшая команда по игре в атаке в АПЛ, играть против них — нечто особенное

Специалист дал комментарий перед игрой.

Главный тренер испанской Севильи Хулен Лопетеги дал свой комментарий перед матчем против Челси в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Для Севильи вызов — играть против команды, которая могла бы выиграть Лигу чемпионов. Челси — лучшая команда по игре в атаке в АПЛ, играть против них — нечто особенное. Такие поединки заставляют играть нас как можно лучше и увереннее".

"Ожидаю очень сложной игры. Челси — это команда с большим количеством индивидуально сильных и талантливых футболистов. Это заставит нас удвоить усилия и показать свой футбол. Мы очень рады бороться за первое место. Мы взволнованы и хотим победить команду, созданную для победы в Лиге чемпионов", — цитирует Лопетеги Goal.

Отметим, Севилья сыграет против Челси второго декабря. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.