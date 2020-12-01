Брозович вернулся в основу Интера на игру против Боруссии М

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют менхенгладбахская Боруссия М и миланский Интер.

Тренеры команд определись со стартовыми составами на матч пятого тура Лиги чемпионов. Примечательно, что на правом фланге полузащиты у Интера сыграет Дармиан, а у Боруссии в основу вернулся Плеа. Кроме того, в центр обороны вновь вернулся Янчке.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт — Лазаро, Крамер, Нойхаус — Плеа, Штиндль, Тюрам.

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Вольф, Байер, Траоре, Бенеш, Эмболо, Поульсен.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Станкович, Раду, Хакими, Санчес, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио.

Матч Боруссия М — Интер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.