Брозович вернулся в основу Интера на игру против Боруссии М

Тренеры команд определись со стартовыми составами на матч пятого тура Лиги чемпионов. Примечательно, что на правом фланге полузащиты у Интера сыграет Дармиан, а у Боруссии в основу вернулся Плеа. Кроме того, в центр обороны вновь вернулся Янчке.
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт — Лазаро, Крамер, Нойхаус — Плеа, Штиндль, Тюрам.
Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Вольф, Байер, Траоре, Бенеш, Эмболо, Поульсен.
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес.
Запасные: Станкович, Раду, Хакими, Санчес, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио.
Матч Боруссия М — Интер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.