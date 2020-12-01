лента новостей

21:40

Цыганков — о матче с Ювентусом: Мы должны использовать возможности, которые нам удастся создать

21:39

Лопетеги: Челси — лучшая команда по игре в атаке в АПЛ, играть против них — нечто особенное

21:30

Шахтер — Реал: видео голов и обзор матча

21:10

Лукас Лейва — о матче с Боруссией: Будет намного сложнее, чем в первой игре

21:07

Брозович вернулся в основу Интера на игру против Боруссии М

21:05

Зинченко — в основе Манчестер Сити на матч против Порту

20:57

Келлехер займет место в воротах Ливерпуля в матче против Аякса

20:33

Сандро — о матче с Динамо: Нас ожидает непростой поединок, потому что соперник изучил наш стиль игры

20:28

Мораес покинул поле из-за повреждения в середине первого тайма матча Шахтер — Реал

19:53

Ребров: Ясно, что никто не ставил цели выходить из группы в Лиге чемпионов