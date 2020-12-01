Келлехер займет место в воротах Ливерпуля в матче против Аякса

Основного вратаря Ливерпуля Алиссона не оказалось в заявке на матч против амстердамского Аякса из-за небольшого повреждения. Главный тренер команды Юрген Клопп удивил, решив выпустить вместо него не Адриана, а Куивина Келлехера. Кроме того, на скамейке запасных остался Роберто Фирмино. Вместо него с первых минут сыграет Кертис Джонс.
Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс, Фабиньо, Матип, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Жота, Салах, Мане
Запасные: Адриан, Ярош, Фирмино, Минамино, Цимикас, Ориги, Р. Уильямс, Кейн, Кларксон
Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико — Альварес, Клаассен, Гравенберх — Антони, Тадич, Нерес
Запасные: Стекеленбург, Схерпен, Тимбер, Клайбер, Хунтелаар, Промес, Эккеленкамп, Лабьяд, Мартинес, Траоре
Матч Ливерпуль — Аякс начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.