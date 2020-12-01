Витао сыграет с первых минут против Реала

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют донецкий Шахтер и мадридский Реал.

Действующего чемпиона Украины ожидает одно из ключевых противостояний на групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА, в котором ему на поле НСК Олимпийский будет противостоять мадридский Реал. Подопечные Луиша Каштру, как хотелось бы верить украинским болельщикам, извлекли уроки из унизительных 0:10 за два матча против менхенгладбахской Боруссии, поэтому ожидается, что донецкий Шахтер сумеет показать себя с лучшей стороны.

Луиш Каштру удивил решениями относительно стартового состава, ведь Шахтер сыграет с бразильцем Витао в центре обороны, в то время как Матвиенко разместится на левом фланге. Также, в центре поля отмечаем выход Виктора Коваленко.

У соперников стоит выделить отсутствие Каземиро в центре поля, вместо которого с первых минут сыграет Мартин Эдегор, а также выход Карима Бензема и Родриго в атакующем звене.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко — Степаненко — Тете, Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос Антонио, Дентиньо, Соломон, Алан Патрик, Майкон, Судаков, Фернандо.



Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Модрич, Эдегор, Кроос — Асенсио, Бензема, Родриго.

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Марсело, Каземиро, Винисиус, Иско, Диас, Аррибас, Чуст.



Матч Шахтер — Реал начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.