Система VAR впервые в истории Лиги Чемпионов будет работать дистанционно

Испытание нововведения от УЕФА состоится на матче Севилья — Челси.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов между Севильей и Челси система VAR впервые в истории турнира будет работать удаленно, сообщает Reuters.

Видеоассистенты арбитра будут следить за игрой из штаб-квартиры УЕФА в Ньоне, а не со специально оборудованного места на территории стадиона, как это было всегда.

На домашней арене Севильи в этот раз будут находиться только резервные видеоассистенты.

Отметим, что и Севилья, и Челси уже гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов, набрав в четырех стартовых матчах турнира по десять очков.

Матч Севилья – Челси состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00.