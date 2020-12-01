Система VAR впервые в истории Лиги Чемпионов будет работать дистанционно

В поединке пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов между Севильей и Челси система VAR впервые в истории турнира будет работать удаленно, сообщает Reuters.
Видеоассистенты арбитра будут следить за игрой из штаб-квартиры УЕФА в Ньоне, а не со специально оборудованного места на территории стадиона, как это было всегда.
На домашней арене Севильи в этот раз будут находиться только резервные видеоассистенты.
Отметим, что и Севилья, и Челси уже гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги Чемпионов, набрав в четырех стартовых матчах турнира по десять очков.
Матч Севилья – Челси состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00.