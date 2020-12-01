​Месси, Коутиньо и Тер Штеген не сыграют против Ференцвароша

Лидеры Барселоны получат дополнительный отдых.

Барселона сразится с Ференварошем в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Каталонцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, но еще стоит вопрос о первом месте.

Marca сообщает, что перед этим матчем не тренируются Лионель Месси, Филиппе Коутиньо и Марк-Андре тер Штеген.

Главный тренер команды Рональд Куман решил предоставить этим игрокам дополнительный отдых. Таким образом, Месси, Коутиньо и тер Штеген в матче против венгерской команды не сыграют.

Окончательная заявка будет опубликована позже.