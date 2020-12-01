Симеоне: Нам любой ценой необходимо побеждать Баварию

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне дал свой комментарий перед матчем с Баварией.

Атлетико сразится с Баварией в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. На данный момент "матрасники" с пятью очками располагаются на втором месте в своем квартеnе, тогда как Бавария уже гарантировала себе место в плей-офф.

"После победы, двух ничьих и поражения права на ошибку у нас уже нет. Нам любой ценой необходимо побеждать вечером", — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

"Меня сейчас мало волнует, с каким результатом закончится другой матч нашей группы. У нас есть четкая цель — завладеть инициативой в поединке с Баварией и воспользоваться слабыми местами оппонента".

В параллельном матче Локомотив на своем поле примет Зальцбург.

На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка Атлетико — Бавария.