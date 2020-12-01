Ребров может пропустить матч против Барселоны из-за COVID-19 — Mundo Deportivo

Украинский наставник получил подозрение на заражение, и теперь ожидает результатов тестирования.

Как сообщает журналист испанского издания El Mundo Deportivo Франсеск Агильяр, главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров может пропустить матч пятого тура Лиги чемпионов УЕФА против каталонской Барселоны.

По данным источника, в данный момент Ребров ожидает результатов контрольного тестирования на коронавирус COVID-19.

Из-за подозрения на заражение украинский специалист уже был вынужден пропустить воскресную тренировку своей команды, однако посетил занятие в понедельник.

Поединок Ференцварош — Барселона состоится в среду, 2 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.