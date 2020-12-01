Клопп: Ситуация далека от идеальной, но помощи ждать особенно неоткуда

Менеджер рассказал о кадровой ситуации в команде.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поведал о ситуации в травмированными игроками накануне матча против Аякса.

"Ситуация далека от идеальной, но помощи ждать особенно неоткуда, и речь не только о нас, но вообще о футболе. Пока у нас есть возможность выпустить на поле 11 игроков, мы будем бороться изо всех сил. Именно так обстоит дело.

Трент? Никто сегодня мне зеленый свет не давал, так что тренироваться с командой он не будет. Он проводит восстановительную работу, и все выглядит очень хорошо. Из того что я видел сегодня, Трент недалек от возвращения в строй.

Алькантара? Удар по колену был настолько чувствительным, что он по-прежнему не в порядке. Не знаю, сколько он проведет в лазарете, думаю, речь о паре-тройке недель", — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ранее немецкий специалист рассказал о состоянии защитника команды Вирджила ван Дейка.