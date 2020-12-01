Боруссия М — Интер. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете B.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов гладбахская Боруссия примет на своем поле Интер. Немецкий клуб попытается сохранить лидерство в группе B, а "нерадзурри" нацелены покинуть последнюю позицию.

Боруссия М — Интер

Вторник, 1 декабря, 22:00. Боруссия-Парк, Мёнхенгладбах. Данни Маккели (Нидерланды) – главный арбитр встречи. Трансляция в медиасервисе Megogo.

Не сказать, что результаты гладбахской Боруссии в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов можно расценивать в качестве какой-то сенсации, однако то, что они превзошли все ожидания — отрицать весьма трудно. После четырех туров подопечные Марко Розе занимают первую строчку в турнирной таблице своей группы, хотя изначально им пророчили борьбу с донецким Шахтером за попадание в Лигу Европы.

Впрочем, плотность в таблице не гарантирует Боруссии М выход в плей-офф Лиги чемпионов, но в случае победы в предстоящем матче над Интером, а также успеха мадридского Реала в параллельном поединке с Шахтером, положение дел касательно участия в самом престижном еврокубке будет предрешено, а в последнем туре украинский и итальянский клубы разыграют путевку в ЛЕ. На самом деле, возможных раскладов действительно много, поэтому загадывать что-то наверняка пока действительно рано.

Единственное, что понятно наверняка, Интеру крайне необходимо побеждать Боруссию, чтобы сохранить для себя хотя бы математические шансы на Лигу чемпионов. Сейчас в активе подопечных Антонио Конте всего два набранных очка и ни одной победы, что располагает их на последнем месте. Все-таки потерянные очки в Мадриде и в первом туре с Боруссией могут в итоге дорого обойтись финалисту прошлого сезона Лиги Европы.

Интересные факты

- В последних 5 матчах Боруссии М в Лиге чемпионов забивалось минимум 3 гола;

- Боруссия М забивала не менее 2 голов в своих 4 последних матчах Лиги чемпионов;

- Интеру не удалось победить в последних 5 матчах Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

Боруссия М: Зоммер — Лазаро, Гинтер, Янчке, Вендт — Эмболо, Крамер, Штиндль, Нойхаус, Тюрам — Плеа

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Гальярдини, Сенси, Перишич — Лукаку, Мартинес

Не сыграют: Эльведи, Бенсебаини — Видаль.

Под вопросом: ... — Наингголан, Коларов, Пинамонти.

прогноз 3:2

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