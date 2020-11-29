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-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Матч Шахтер — Реал обслужит Хацеган

29 ноября 2020

фото getty images

Стала известна судейская бригада на матч "горняков".

Поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Реалом обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать главному судье на бровках будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Обязанности четвертого арбитра достались Себастьяну Колцеску.

Следить за ходом встречи Шахтер — Реал вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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