Матч Шахтер — Реал обслужит Хацеган

Поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Реалом обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать главному судье на бровках будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Обязанности четвертого арбитра достались Себастьяну Колцеску.
Следить за ходом встречи Шахтер — Реал вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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