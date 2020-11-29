Матч Шахтер — Реал обслужит Хацеган

Стала известна судейская бригада на матч "горняков".

Поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Реалом обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать главному судье на бровках будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Обязанности четвертого арбитра достались Себастьяну Колцеску.

Следить за ходом встречи Шахтер — Реал вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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