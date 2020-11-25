Ренн
1
Челси
2
24 ноября
19:55
Краснодар
1
Севилья
2
24 ноября
19:55
Лацио
3
Зенит
1
24 ноября
22:00
Боруссия Д
3
Брюгге
0
24 ноября
22:00
Ювентус
2
Ференцварош
1
24 ноября
22:00
Динамо Киев
0
Барселона
4
24 ноября
22:00
ПСЖ
1
РБ Лейпциг
0
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
24 ноября
22:00
Боруссия М
4
Шахтер
0
25 ноября
19:55
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
25 ноября
19:55
Бавария
3
РБ Зальцбург
1
25 ноября
22:00
Атлетико
0
Локомотив Москва
0
25 ноября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
2
25 ноября
22:00
Марсель
0
Порту
2
25 ноября
22:00
Ливерпуль
0
Аталанта
2
25 ноября
22:00
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Роберт Левандовски стал третьим лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов

25 ноября 2020

Роберт Левандовски, Getty images

Поляк делит третью строчку в списке лучших бомбардиров ЛЧ с Раулем.

Польский нападающий Баварии Роберт Левандовски, отличившись голом в поединке 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против Зальцбурга, стал третьим бомбардиром в истории турнира.

Гол в ворота австрийского клуба стал для форварда 71-м в ЛЧ. Таким образом поляк сравнялся с легендарным игроком мадридского Реала Раулем, который также сумел отличится в матчах Лиги Чемпионов 71 раз.

Опережают Левандовски и Рауля только Криштиану Роналду и Лионель Месси. Игрок Барселоны забил в поединках ЛЧ 118 голов, а звездный португалец сумел отличиться 131 раз.

В случае, если Баварии удастся набрать в матче против Зальцбурга хотя бы одно очко, мюнхенский клуб обеспечит себе выход в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски претендует на звание лучшего игрока года по версии FIFA, а главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик попал в список номинантов на приз лучшему тренера года.

Команды
 
 Rambler's Top100