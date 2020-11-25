Роберт Левандовски стал третьим лучшим бомбардиром в истории Лиги Чемпионов

Поляк делит третью строчку в списке лучших бомбардиров ЛЧ с Раулем.

Польский нападающий Баварии Роберт Левандовски, отличившись голом в поединке 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против Зальцбурга, стал третьим бомбардиром в истории турнира.

Гол в ворота австрийского клуба стал для форварда 71-м в ЛЧ. Таким образом поляк сравнялся с легендарным игроком мадридского Реала Раулем, который также сумел отличится в матчах Лиги Чемпионов 71 раз.

Опережают Левандовски и Рауля только Криштиану Роналду и Лионель Месси. Игрок Барселоны забил в поединках ЛЧ 118 голов, а звездный португалец сумел отличиться 131 раз.

В случае, если Баварии удастся набрать в матче против Зальцбурга хотя бы одно очко, мюнхенский клуб обеспечит себе выход в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски претендует на звание лучшего игрока года по версии FIFA, а главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик попал в список номинантов на приз лучшему тренера года.