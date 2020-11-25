Робертсон остался на скамейке в игре против Аталанты

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, в котором сыграют Ливерпуль и бергамаская Аталанта.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский точно бы пропустил гостевой поединок бергамаской Аталанты против Ливерпуля в рамках Лиги чемпионов УЕФА, поэтому "Богине" придется справляться без него. При этом, Юрген Клопп применил ротацию в стартовом составе своей команды, предоставив место нападающему Дивоку Ориги и защитникам Неко Уильямсу и Константиносу Цимикасу.

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини предоставил отдых отдельным своим подопечным в матче национального первенства против Специи (0:0), поэтому в предстоящей игре итальянская команда сыграет в "свежем" боевом варианте своей основной обоймы.

Ливерпуль: Алиссон — Н. Уильямс, Р. Уильямс, Матип, Цимикас — Джонс, Вейналдум, Милнер — Салах, Ориги, Мане.

Запасные: Адриан, Келлехер, Фабиньо, Фирмино, Минамино, Жота, Робертсон, Кейн, Кларксон, Куметьо.



Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс— Иличич, Гомес.