Робертсон остался на скамейке в игре против Аталанты

Украинский полузащитник Руслан Малиновский точно бы пропустил гостевой поединок бергамаской Аталанты против Ливерпуля в рамках Лиги чемпионов УЕФА, поэтому "Богине" придется справляться без него. При этом, Юрген Клопп применил ротацию в стартовом составе своей команды, предоставив место нападающему Дивоку Ориги и защитникам Неко Уильямсу и Константиносу Цимикасу.
Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини предоставил отдых отдельным своим подопечным в матче национального первенства против Специи (0:0), поэтому в предстоящей игре итальянская команда сыграет в "свежем" боевом варианте своей основной обоймы.
Ливерпуль: Алиссон — Н. Уильямс, Р. Уильямс, Матип, Цимикас — Джонс, Вейналдум, Милнер — Салах, Ориги, Мане.
Запасные: Адриан, Келлехер, Фабиньо, Фирмино, Минамино, Жота, Робертсон, Кейн, Кларксон, Куметьо.
Запасные: Спортьелло, Росси, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Пиччини, Мохика, Руджери, Скальвини, Панада, Миранчук, Сапата.
Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс— Иличич, Гомес.
Матч Ливерпуль — Аталанта начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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