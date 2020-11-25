Ренн
1
Челси
2
24 ноября
19:55
Краснодар
1
Севилья
2
24 ноября
19:55
Лацио
3
Зенит
1
24 ноября
22:00
Боруссия Д
3
Брюгге
0
24 ноября
22:00
Ювентус
2
Ференцварош
1
24 ноября
22:00
Динамо Киев
0
Барселона
4
24 ноября
22:00
ПСЖ
1
РБ Лейпциг
0
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
24 ноября
22:00
Боруссия М
3
Шахтер
0
25 ноября
19:55
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
25 ноября
19:55
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Робертсон остался на скамейке в игре против Аталанты

25 ноября 2020

Эндрю Робертсон (слева) и Джордан Хендерсон (справа) на разминке, Getty Images

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D, в котором сыграют Ливерпуль и бергамаская Аталанта.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский точно бы пропустил гостевой поединок бергамаской Аталанты против Ливерпуля в рамках Лиги чемпионов УЕФА, поэтому "Богине" придется справляться без него. При этом, Юрген Клопп применил ротацию в стартовом составе своей команды, предоставив место нападающему Дивоку Ориги и защитникам Неко Уильямсу и Константиносу Цимикасу.

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини предоставил отдых отдельным своим подопечным в матче национального первенства против Специи (0:0), поэтому в предстоящей игре итальянская команда сыграет в "свежем" боевом варианте своей основной обоймы.

Ливерпуль: Алиссон — Н. Уильямс, Р. Уильямс, Матип, Цимикас — Джонс, Вейналдум, Милнер — Салах, Ориги, Мане.

Запасные: Адриан, Келлехер, Фабиньо, Фирмино, Минамино, Жота, Робертсон, Кейн, Кларксон, Куметьо.

Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс— Иличич, Гомес.

Запасные: Спортьелло, Росси, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Пиччини, Мохика, Руджери, Скальвини, Панада, Миранчук, Сапата.

Матч Ливерпуль — Аталанта начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
Команды
 
 Rambler's Top100