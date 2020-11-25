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-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Майкон: Самое главное — победа команды

25 ноября 2020

Майкон, фото ФК Шахтер Донецк

Бразильский полузащитник Шахтера поделился рассказал о настрое перед игрой против Боруссии М.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер попытается взять реванш у менхенгладбахской Боруссии за разгромное поражение в первой игре (0:6). Об этом, а также о опыте выступлений в составе олимпийской сборной Бразилии, рассказал в своем коротком интервью программе Футбол News бразильский полузащитник "горняков" Майкон.

"Я думаю, что это очень большая честь для всех нас. У клуба всегда было большое число великолепных игроков. У нас есть много ребят, представляющих сборную Украины, Хочолава — в Грузии, Соломон — в Израиле. Мы четверо (Майкон, Додо, Тете и Маркос Антонио — ред.) поехали в "селесао". Я думаю, что этот момент важен также и для клуба", — поделился эмоциями от вызова в олимпийскую сборную игрок.

"Это был очень важный для меня день, — вспомнил Майкон о точном ударе в ворота Хоффенхайма, который стал для него первым в карьере в рамках Лиги чемпионов УЕФА, — Я думаю, что это запомнится на всю жизнь. Играть в Лиге чемпионов, плюс еще и забивать, — это всегда очень приятно. Надеюсь, что в будущем я буду также помогать команде, забивать. Но все равно, самое главное — победа команды. Вне зависимости от того, кто забьет".

Матч Боруссия М — Шахтер состоится сегодня, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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