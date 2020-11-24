Лацио уверенно обыграл Зенит

Российский клуб по-прежнему не знает побед в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Лацио принимал на своем поле Зенит.

Римляне отправили в ворота соперника три мяча, сделав еще один шаг выходу в следующий раунд самого престижного клубного еврокубка.

Гол Артема Дзюбы на 25-й минуте никак не повлиял на конечный результат, а Зенит по-прежнему не знает побед в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Лацио - Зенит 3:1

Голы: Иммобиле, 3, 55 (пен), Пароло, 22 — Дзюба, 25

Лацио: Рейна, Худт, Ачерби, Габаррон (Луис Фелипе, 60), Лаццари (Фарес, 69), Пароло (Акпа-Акпро, 60), Марушич, Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто, Корреа, Иммобиле (Мурики, 81).

Зенит: Кержаков, Дуглас Сантос (Сутормин, 37), Ракицкий, Ловрен, Жирков (Азмун, 73), Барриос (Дриусси, 59), Мостовой (Мусаев, 59), Ерохин (Шамкин, 74), Кузяев, Малком, Дзюба.

Предупреждения: Ачерби - Барриос, Ловрен, Ракицкий.