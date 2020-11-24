Ренн
1
Челси
2
24 ноября
19:55
Краснодар
1
Севилья
2
24 ноября
19:55
Лацио
3
Зенит
1
24 ноября
22:00
Боруссия Д
3
Брюгге
0
24 ноября
22:00
Ювентус
2
Ференцварош
1
24 ноября
22:00
Динамо Киев
0
Барселона
4
24 ноября
22:00
ПСЖ
1
РБ Лейпциг
0
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
3
Истанбул Башакшехир
1
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Лацио уверенно обыграл Зенит

24 ноября 2020

Лацио - Боруссия Д, Getty Images

Российский клуб по-прежнему не знает побед в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Лацио принимал на своем поле Зенит.

Римляне отправили в ворота соперника три мяча, сделав еще один шаг выходу в следующий раунд самого престижного клубного еврокубка.

Гол Артема Дзюбы на 25-й минуте никак не повлиял на конечный результат, а Зенит по-прежнему не знает побед в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Лацио - Зенит 3:1
Голы: Иммобиле, 3, 55 (пен), Пароло, 22 — Дзюба, 25

Лацио: Рейна, Худт, Ачерби, Габаррон (Луис Фелипе, 60), Лаццари (Фарес, 69), Пароло (Акпа-Акпро, 60), Марушич, Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто, Корреа, Иммобиле (Мурики, 81).

Зенит: Кержаков, Дуглас Сантос (Сутормин, 37), Ракицкий, Ловрен, Жирков (Азмун, 73), Барриос (Дриусси, 59), Мостовой (Мусаев, 59), Ерохин (Шамкин, 74), Кузяев, Малком, Дзюба.

Предупреждения: Ачерби - Барриос, Ловрен, Ракицкий.

Команды
 
 Rambler's Top100