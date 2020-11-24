Зинченко отправился с Ман Сити на матч против Олимпиакоса

Украинский футболист может сыграть за "горожан" в поединке Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет в гостях против Олимпиакоса.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола взял с собой в Грецию 23-х футболистов, в числе которых оказался украинец Александр Зинченко, выступающий на позициях центрального полузащитника и левого защитника.

Вашему вниманию заявки Манчестер Сити на матч против Олимпиакоса:

Вратари: Эдерсон, Зак Стеффен, Скотт Карсон.

Защитники: Рубен Диаш, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Александр Зинченко, Бенжамен Менди, Жоау Канселу.

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Илкай Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Ферран Торрес, Фернандиньо, Феликс Калу Нмеча, Томми Дойл, Коул Палмер, Фил Фоден.

Нападающие: Габриэль Жезус, Серхио Агуэро.

Напомним, матч Олимпиакос — Манчестер Сити состоится в среду, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени.