Зинченко отправился с Ман Сити на матч против Олимпиакоса

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграет в гостях против Олимпиакоса.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола взял с собой в Грецию 23-х футболистов, в числе которых оказался украинец Александр Зинченко, выступающий на позициях центрального полузащитника и левого защитника.
Вашему вниманию заявки Манчестер Сити на матч против Олимпиакоса:
Вратари: Эдерсон, Зак Стеффен, Скотт Карсон.
Защитники: Рубен Диаш, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Александр Зинченко, Бенжамен Менди, Жоау Канселу.
Полузащитники: Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Илкай Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Ферран Торрес, Фернандиньо, Феликс Калу Нмеча, Томми Дойл, Коул Палмер, Фил Фоден.
Нападающие: Габриэль Жезус, Серхио Агуэро.
Напомним, матч Олимпиакос — Манчестер Сити состоится в среду, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени.