Зубков выйдет в основе Ференцвароша на матч против Ювентуса

В рамках группового этапа Лиги чемпионов туринский Ювентус дома примет венгерский Ференцварош.
Андреа Пирло и Сергей Ребров определились с составами на поединок.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Данило, де Лигт, Сандро — Бентанкур, Артур, МакКенни, Бернандески — Дибала, Роналду
Запасные: Пинсольо, Исраэль, Рэмзи, Мората, Кьеза, Рабьо, Дрэгушин, Фработта, Портанова, Кулусевски
Ференцварош: Дибус — Хайстер, Давали, Фримпонг, Блажич, Ловренчич — Сомалиа, Шигер, Нгуэн, Зубков — Узуни
Запасные: Сеч, Эри, Харатин, Ковачевич, Мак, Ботко, Батурина, Боли, Исаэл, Ляйдуни
Отметим, матч Ювентус — Ференцварош состоится 24-го ноября в Турине. Начало встречи — в 21:45.