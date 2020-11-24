лента новостей

21:52

Динамо Киев — Барселона: онлайн-трансляция матча

21:49

Челси вырвал победу в матче с Ренном благодаря голу Жиру

21:12

Супряга остался в запасе Динамо на матч против Барселоны

21:09

Зубков выйдет в основе Ференцвароша на матч против Ювентуса

21:01

Эррера сыграет против РБ Лейпцига с первых минут

20:56

Штиндль: Нам не нужны мотивационные речи перед матчем с Шахтером

20:30

Шахтер прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов против Боруссии М

20:01

Розе: Мы оставили в прошлом ту победу над Шахтером со счетом 6:0

19:34

Буяльский — об ответном матче против Барселоны: Будет еще сложнее, чем на Камп Ноу

19:13

Хадсон-Одои и Зума — в основе Челси на матч с Ренном