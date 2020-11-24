Зубков выйдет в основе Ференцвароша на матч против Ювентуса

24 ноября 2020

Александр Зубков, Getty Images

Стали известны составы команд на поединок Лиги чемпионов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов туринский Ювентус дома примет венгерский Ференцварош.

Андреа Пирло и Сергей Ребров определились с составами на поединок.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Данило, де Лигт, Сандро — Бентанкур, Артур, МакКенни, Бернандески — Дибала, Роналду

Запасные: Пинсольо, Исраэль, Рэмзи, Мората, Кьеза, Рабьо, Дрэгушин, Фработта, Портанова, Кулусевски

Ференцварош: Дибус — Хайстер, Давали, Фримпонг, Блажич, Ловренчич — Сомалиа, Шигер, Нгуэн, Зубков — Узуни

Запасные: Сеч, Эри, Харатин, Ковачевич, Мак, Ботко, Батурина, Боли, Исаэл, Ляйдуни

Отметим, матч Ювентус — Ференцварош состоится 24-го ноября в Турине. Начало встречи — в 21:45.

Команды
 
 Rambler's Top100