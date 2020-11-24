Эррера сыграет против РБ Лейпцига с первых минут

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера, чье участие в матче против "быков" было под вопросом, готов выйти в стартовом составе своей команды. Кроме того, на левом фланге обороны хозяев вместо Левена Кюрзава сыграет Митчелл Баккер.
ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Диалло, Баккер — Эррера, Перейра, Паредес — Ди Мария, Мбаппе, Неймар
Запасные: Рико, Летелье, Верратти, Рафинья, Кин, Сарабия, Кюрзава, Дагба, Пембеле, Руис-Атиль, Фадига
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Конате, Упамекано, Анхелиньо — Забитцер, Айдара — Ольмо, Нкунку, Форсберг — Поульсен
Запасные: Чаунер, Мартинес, Орбан, Адамс, Серлот, Самарджич, Клюйверт, Хенрихс, Борквоски, Кампль, Мартель, Вош
Матч ПСЖ — РБ Лейпциг начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.