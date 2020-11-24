лента новостей

21:09

Зубков выйдет в основе Ференцвароша на матч против Ювентуса

21:01

Эррера сыграет против РБ Лейпцига с первых минут

20:56

Штиндль: Нам не нужны мотивационные речи перед матчем с Шахтером

20:30

Шахтер прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов против Боруссии М

20:01

Розе: Мы оставили в прошлом ту победу над Шахтером со счетом 6:0

19:34

Буяльский — об ответном матче против Барселоны: Будет еще сложнее, чем на Камп Ноу

19:13

Хадсон-Одои и Зума — в основе Челси на матч с Ренном

18:45

Защитник Ференцвароша: Роналду отмахнулся, когда я попросил обменяться футболками

17:44

Конте: Матч против Реала будет для нас как финал

15:45

​Тайсон, Хочолава и Коваленко не попали в заявку Шахтера на матч с Боруссией М