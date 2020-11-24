Буяльский — об ответном матче против Барселоны: Будет еще сложнее, чем на Камп Ноу

Футболист дал комментарий перед второй игрой против каталонцев.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский оценил предстоящую встречу против каталонской Барселоны в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Скорее всего, будет немного другой матч, потому что мы играем у себя дома, и мы должны владеть инициативой и стараться больше играть с мячом. Главный тренер скажет на теоретических занятиях свое виденье, как должна проходить игра".

"Те футболисты Барселоны, которые не играют, получат шанс проявить себя. Они будут играть с двойной или даже с тройной мотивацией, потому что в такой команде как Барселона сумасшедшая конкуренция. Мне кажется будет еще сложнее, чем было на Камп Ноу", — сказал игрок в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, Динамо проведет встреч против Барселоны 24-го ноября в Киеве, на стадионе НСК Олимпийский. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Динамо — Барселона.