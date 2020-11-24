Буяльский — об ответном матче против Барселоны: Будет еще сложнее, чем на Камп Ноу

24 ноября 2020

ВИТАЛИЙ БУЯЛЬСКИЙ, ФК ДИНАМО КИЕВ

Футболист дал комментарий перед второй игрой против каталонцев.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский оценил предстоящую встречу против каталонской Барселоны в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

"Скорее всего, будет немного другой матч, потому что мы играем у себя дома, и мы должны владеть инициативой и стараться больше играть с мячом. Главный тренер скажет на теоретических занятиях свое виденье, как должна проходить игра".

"Те футболисты Барселоны, которые не играют, получат шанс проявить себя. Они будут играть с двойной или даже с тройной мотивацией, потому что в такой команде как Барселона сумасшедшая конкуренция. Мне кажется будет еще сложнее, чем было на Камп Ноу", — сказал игрок в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, Динамо проведет встреч против Барселоны 24-го ноября в Киеве, на стадионе НСК Олимпийский. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Динамо — Барселона.

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