Хадсон-Одои и Зума — в основе Челси на матч с Ренном

В рамках группового этапа Лиги чемпионов французский Ренн дома сыграет против лондонского Челси.
Главные тренеры команд Жюльен Стефан и Фрэнк Лэмпард уже определились со стартовыми составами на поединок.
Ренн: Гомис — Траоре, Да Сильва, Трюффер, Ньямси — Нзонзи, Камавинга, Леа Силики, Бурижо, Доку — Гирасси.
Запасные: Сален, Гренье, Муасса, Ньянг, Гбоо, Тет, дель Кастильо, Юну, Ассиньон, Соппи, Рюттер, Омари
Челси: Менди — Тиаго Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл, Зума — Жоржиньо, Маунт, Ковачич, Хадсон-Одои, Вернер — Абрахам.
Запасные: Кепа, Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен, Канте, Томори, Зиеш, Джеймс, Жиру, Хаверц, Эмерсон
Отметим, матч Ренн — Челси состоится 24-го ноября. Начало игры — в 19:55.