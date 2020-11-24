лента новостей

19:13

Хадсон-Одои и Зума — в основе Челси на матч с Ренном

18:45

Защитник Ференцвароша: Роналду отмахнулся, когда я попросил обменяться футболками

17:44

Конте: Матч против Реала будет для нас как финал

15:45

​Тайсон, Хочолава и Коваленко не попали в заявку Шахтера на матч с Боруссией М

14:35

​Динамо дозаявило Боля и Скорко на Лигу чемпионов

13:55

Каштру: После 0:6 с Боруссией мне больно, но на завтрашний матч это не повлияет

13:45

Степаненко: Шахтер должен думать только о победе над Боруссией

12:55

Пресс-конференция Каштру и Степаненко перед матчем с Боруссией М

12:13

Бонавентуре перед игрой Лиги чемпионов выгнали из автобуса Брюгге и исключили из заявки

11:58

Де Пена: Динамо приложит все необходимые усилия для достижения результата