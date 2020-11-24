Защитник Ференцвароша: Роналду отмахнулся, когда я попросил обменяться футболками

Футболист гордится, что сумел противостоять португальцу.

Защитник венгерского Ференцвароша Марсель Хайстер рассказал, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду не захотел меняться с ним футболками.

"Мне показалось, что Криштиану был зол после матча с нами. Он отмахнулся, когда я попросил обменяться футболками. Возможно это все из-за того, что он не сумел забить нам. Или может потому, что я отобрал у него мяч, когда он пытался ворваться в штрафную. Это был самый прекрасный момент в моей жизни. Была даже фотография, я ее разместил в Instagram", — сказал Хайстер в интервью Goal.

Речь идет об этой фотографии.

Отметим, Ювентус в гостевом матче без трудностей переиграл Ференцварош (1:4).