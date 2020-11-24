Интер и Реал готовят обмен Эриксена на Иско

Клубы могут провернуть интересную сделку.

Sky Germania сообщает, что Интер и Реал приступили к обсуждению обмена полузащитников — Иско и Кристиана Эриксена.

Отмечается, что в Реале не рассчитывают на Иско и сам футболист хочет сменить обстановку. Эриксен, в свою очередь, не получает достаточно игрового времени в Интере.

Клубы лишь приступили к обсуждению и далеки к согласованию с финансовой точки зрения. Реал хочет за Иско около 60 миллионов евро, тогда как Интер заплатил за Эриксена 27, так что "чистый" обмен тут вряд ли состоится.

В ближайшее время клубы как раз будут обсуждать этот момент.

Ранее сообщалось, что на Иско нацелился Арсенал.