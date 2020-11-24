Тренер Истанбула: Должны снова обыграть МЮ ради турецкого футбола

Главный тренер Окан Бурук дал комментарий перед предстоящим матчем.

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед примет на своем поле Истанбул Башакшехир. Перед игрой наставник турецкой команды Окан Бурук утверждает, что его команда переживает не самый лучший период, но думает она только о победе.

"У нас есть немало причин победить. Обыграв МЮ в первом матче, мы обозначили свои амбиции", — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

"Надо побеждать ради нашего клуба, ради турецкого футбола и ради себя. Сейчас мы переживаем непростой период".



Отметим, что в матче трехнедельной давности Истанбул обыграл МЮ на своем поле со счетом 2:1, что оставило турецкий коллектив в борьбе в своем квартете.