Солскьяер: Башакшехир не удивил в первом матче

Главный тренер манкунианцев дал комментарий перед матчем против турецкой команды.

Манчестер Юнайтед примет Башакшехир на своем поле в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Оле-Гуннар Солскьяер не увидел ничего неожиданного в первом матче, хоть его команда и проиграла.

"Это чемпионы Турции, так что будет тяжело. В первом матче ничего неожиданного мы не увидели, но следовало сыграть более сконцентрированно. Голы, которые мы пропустили, стали следствием нашей собственной неорганизованности. Надо проявить большее терпение и сыграть дисциплинированнее позиционно.

Чтобы выйти из группы, надо как минимум 10 очков, возможно, даже понадобится 12. Так что завтра мы постараемся победить и победить уверенно", — приводит слова Солскьяера официальный сайт УЕФА.

Матч Манчестер Юнайтед — Истанбул Башакшехир состоится во вторник, 24 ноября, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.