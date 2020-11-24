Лига чемпионов. Группа H. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете H.

Противостояния четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы H ознаменуются домашним матчем Манчестер Юнайтед против Истанбул Башакшехир, а также игрой французского ПСЖ на своем поле против немецкого РБ Лейпциг.

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 8 3 6 2 РБ Лейпциг 3 2 0 1 4 6 6 3 ПСЖ 3 1 0 2 4 4 3 4 Истанбул Башакшехир 3 1 0 2 2 5 3



Манчестер Юнайтед – Истанбул Башакшехир

Вторник, 24 ноября, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Овидиу Хацеган (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на Megogo.

В отличие от английской Премьер-лиги, Манчестер Юнайтед более чем впечатляюще начал выступления в Лиге чемпионов. Гостевую победу над Пари Сен-Жермен в первом туре группового этапа в некотором роде можно даже назвать сенсационной (2:1), а последующий разгром Лейпцига на Олд Траффорд, где "красные дьяволы" отправили в ворота соперника пять безответных мячей, значительно увеличил шансы подопечных Оле-Гуннара Солскьяера на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Казалось, что одолеть явного аутсайдера в лице Башакшехира в третьем туре не составит особых проблем для Манчестер Юнайтед, однако турки сенсационно обыграли более именитого оппонента (2:1), тем самым породив слухи об увольнении Солскьяера с поста главного тренера манкуанианцев. Две победы подряд в АПЛ помогли норвежскому специалисту сохранить работу, а теперь есть идеальная возможность доказать случайность той необъяснимой неудачи в Турции.

Скорее всего, стоит все-таки ожидать мести "красных дьяволов" на своем поле. В последнем поединке против Вест Бромвича, который является явным аутсайдером английского первенства, они явно поберегли свои силы и добыли минимальную победу только благодаря реализованному пенальти в исполнении Фернандеша. В случае очередного провала против Башакшехира, который ранее уступил как ПСЖ, так и Лейпцигу, руководству Манчестер Юнайтед уж наверняка придется задуматься о смене тренерского штаба.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Мактоминей, Фред, Ван де Беек — Гринвуд, Кавани, Рашфорд.

Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Болинголи — Жулиано, Кахведжи, Озджан — Тюрюч, Ба, Вишча.

Не сыграют: Шоу, Джонс — Кайсара, Кривелли, Алексич.

Под вопросом: Лингард — ...

прогноз 2:0

Пари Сен-Жермен – РБ Лейпциг

Вторник, 24 ноября, 22:00. Парк-де-Пренс, Париж. Данни Маккели (Нидерланды) – главный арбитр встречи. Трансляция на Megogo.

Одним из самых интересных противостояний в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов станет поединок между Пари Сен-Жермен и РБ Лейпцигом. Откровенно говоря, от парижского гранда, который в прошлом сезоне стал финалистом самого престижного еврокубка, ожидали гораздо более впечатляющих результатов. На деле же команда Томаса Тухеля после трех туров имеет в своем активе только одну победу. В двух других матчах парижане потерпели поражения с идентичным счетом 1:2 — от Манчестер Юнайтед и Лейпцига.

А вот РБ Лейпциг, невзирая на тотальный провал на Олд Траффорд, успешно сумел реабилитироваться и обыграть ПСЖ. Конечно, в случае с успехом команды Юлиана Нагельсманна можно ссылаться на тогдашнее отсутствие в обойме парижан ряда ключевых футболистов, включая Неймара, Килиана Мбаппе, Марко Верратти и Мауро Икарди.

Нет никаких сомнений, что тогда факт отсутвия звездных игроков ПСЖ сыграл свою роль, но это не отменяет факта, что именно Лейпциг сейчас является одним из претендентов на выход в следующую стадию Лиги чемпионов наряду с Манчестер Юнайтед. Сейчас у ПСЖ, по правде говоря, нет права на ошибку. Да и вернувшиеся в обойму Неймар и Мбаппе обязаны делать разницу и выводить свою команду из неприемлемого положения.

Ориентировочные составы

Пари Сен-Жермен: Навас — Флоренци, Перейра, Диалло, Кюрзава — Рафинья, Маркиньос, Паредес — Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

РБ Лейпциг: Гулачи — Конате, Упамекано, Орбан — Мукиэле, Нкунку, Забитцер, Айдара, Анхелиньо — Ольмо, Форсберг.

Не сыграют: Дракслер, Керер, Кимпембе, Гуйе — Клостерманн, Лаймер.

Под вопросом: Эррера, Верратти - Халстенберг, Хван Хи Чхан.