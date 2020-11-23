Тайсон тренировался по индивидуальной программе перед матчем с Боруссией М

Шахтер провел очередное тестирование на COVID-19, результаты которого пока неизвестны.

Футболисты Шахтера проведи очередное тестирование на коронавирус перед поединком против гладбахской Боруссии, который пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт "горняков", по итогам тестирования в общую группу могут вернуться Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Марлос, а также Виктор Коваленко, который сдал положительный тест в расположении сборной Украины.

Отмечается, что тренируется по индивидуальной программе Тайсон, пропустивший последний матч донецкого клуба против Александрии в рамках чемпионата Украины.

Напомним, матч Боруссия М — Шахтер состоится в среду, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.