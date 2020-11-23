Щесны: Сильно сомневаюсь, что кто-то из Ювентуса собирается играть вполноги против Ференцвароша

Вратарь Ювентуса высказался о следующем матче против Ференцвароша в рамках Лиги чемпионов.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Ференцварош. Голкипер туринского клуба Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Ждем непростого матча против серьезного соперника. Сделаем все возможное, чтобы набрать три очка".

"Мы представляем Ювентус, так что проблем с мотивацией завтра вечером у нас не будет. Сильно сомневаюсь, что кто-то из нашей команды собирается играть вполноги", — приводит слова Щесны официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Ювентус — Ференцварош состоится во вторник, 26-го ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.