Ювентус — Ференцварош. Накануне

Так уж сложились события в текущем групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА, что подарить надежду на весеннее участие киевского Динамо в плей-офф данного турнира может только успешное выступление венгерского Ференцвароша в ответном поединке в гостях у туринского Ювентуса, и это несмотря на то, что украинской команде придется еще и переигрывать Барселону в параллельно идущем поединке.
Ювентус – Ференцварош
Вторник, 24 ноября, 22:00. Альянц Стэдиум, Турин. Даниэль Зиберт (Германия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.
Противостояние Венгрии не сумело породить сенсацию. Коллектив Сергея Реброва пропустил четыре мяча по ходу поединка, и только лишь после этого уложился в основное время матча с единственным результативным ударом в ответ (1:4).
Данный результат, хотя и не был неожиданным, однако создал достаточно проблем для венгерской команды с точки зрения борьбы в квартете. "Фроти" — команда с худшей защитой в нашей группе, поэтому венграм будет крайне сложно рассчитывать на успех, если их количество набранных очков останется неизменным.
Задача на предстоящий поединок для "Старой Синьоры" предельно проста — победа отправит их в очные баталии с Барселоной за право называть себя триумфатором квартета и, в теории, получить более "слабого" соперника в первом раунде плей-офф. Андреа Пирло накануне заявлял, что у туринцев будет 10 финалов за месяц. Что же, предстоящая игра действительно похожа на поединок с таким статусом.
Ориентировочные составы
Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Алекс Сандро — Кулусевски, Рабио, Артур, Куадрадо — Бернардески, Мората, Роналду.
Ференцварош: Дибус — Ловренчич, Блажич, Двали, Ботка — Шигер, Харатин — Зубков, Сомалиа, Нгуен — Исаэл.
Не сыграют: Бонуччи, Кьеллини, Демирал —
История противостояний клубов насчитывает 2 поединка: по одному в рамках Лиги чемпионов и Кубке УЕФА.
23.06.1965, Кубок Ярмарок, финал, Вена, Эрнст Хаппель
Ювентус – Ференцварош 0:1
04.11.2020, Лига чемпионов, групповой этап, первый матч, Будапешт, Пушкаш Арена
Ференцварош – Ювентус 1:4
Голы: Боли, 90 — Мората, 7, Мората, 60, Дибала, 73, Двали, 81 (авт.)
Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:
Ювентус – 4 место
Ференцварош – 103 место
прогноз 3:0