Ювентус — Ференцварош. Накануне

Football.ua вместе с Parimatch представляют анонс поединка четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между туринским Ювентусом и венгерским Ференцварошем.

Так уж сложились события в текущем групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА, что подарить надежду на весеннее участие киевского Динамо в плей-офф данного турнира может только успешное выступление венгерского Ференцвароша в ответном поединке в гостях у туринского Ювентуса, и это несмотря на то, что украинской команде придется еще и переигрывать Барселону в параллельно идущем поединке.

Ювентус – Ференцварош

Вторник, 24 ноября, 22:00. Альянц Стэдиум, Турин. Даниэль Зиберт (Германия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Противостояние Венгрии не сумело породить сенсацию. Коллектив Сергея Реброва пропустил четыре мяча по ходу поединка, и только лишь после этого уложился в основное время матча с единственным результативным ударом в ответ (1:4).

Данный результат, хотя и не был неожиданным, однако создал достаточно проблем для венгерской команды с точки зрения борьбы в квартете. "Фроти" — команда с худшей защитой в нашей группе, поэтому венграм будет крайне сложно рассчитывать на успех, если их количество набранных очков останется неизменным.

Задача на предстоящий поединок для "Старой Синьоры" предельно проста — победа отправит их в очные баталии с Барселоной за право называть себя триумфатором квартета и, в теории, получить более "слабого" соперника в первом раунде плей-офф. Андреа Пирло накануне заявлял, что у туринцев будет 10 финалов за месяц. Что же, предстоящая игра действительно похожа на поединок с таким статусом.

Ориентировочные составы

Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Алекс Сандро — Кулусевски, Рабио, Артур, Куадрадо — Бернардески, Мората, Роналду.

Ференцварош: Дибус — Ловренчич, Блажич, Двали, Ботка — Шигер, Харатин — Зубков, Сомалиа, Нгуен — Исаэл.

Не сыграют: Бонуччи, Кьеллини, Демирал —

История противостояний клубов насчитывает 2 поединка: по одному в рамках Лиги чемпионов и Кубке УЕФА.

23.06.1965, Кубок Ярмарок, финал, Вена, Эрнст Хаппель

Ювентус – Ференцварош 0:1

04.11.2020, Лига чемпионов, групповой этап, первый матч, Будапешт, Пушкаш Арена

Ференцварош – Ювентус 1:4

Голы: Боли, 90 — Мората, 7, Мората, 60, Дибала, 73, Двали, 81 (авт.)

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:

Ювентус – 4 место

Ференцварош – 103 место