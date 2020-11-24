Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете F.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА команды, относящиеся к квартету F проведут определяющие поединки между собой. Римский Лацио в домашних условиях сыграет с Зенитом, а дортмундская Боруссия будет принимать Брюгге.

№ Команда И В Н П З П О 1 Боруссия Д 3 2 0 1 6 3 6 2 Лацио 3 1 2 0 5 3 5 3 Брюгге 3 1 1 1 3 5 4 4 Зенит 3 0 1 2 2 5 1

Лацио – Зенит

Вторник, 24 ноября, 22:00. Олимпико, Рим. Майкл Оливер (Англия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Есть серьезные сомнения по поводу того, что матчи четвертого тура смогут окончательно снять вопросы относительно итогового положения команд данного квартета. Зенит — явный аутсайдер своей группы, и даже в случае успеха в игре против римского Лацио, не сможет подняться с четвертой строчки турнирной таблицы. Однако любая осечка подопечных Сергея Семака может оказаться фатальной, если Брюгге совершить подвиг в параллельном поединке.

Команда из Санкт-Петербурга не смогла ничего предложить "полурезервному" составу Лацио на своем поле (1:1), а теперь отправляется на выездной поединок с ожиданием увидеть напротив себя максимально приближенный к эталонному коллектив Симоне Индзаги. "Орлы" неплохо показали себя в последних матчах на внутренней арене, поэтому могут смело смотреть в сторону решительного шага в сторону плей-офф.

Ориентировочные составы

Лацио: Рейна — Патрик, Ачерби, Раду — Марушич, Луис Альберто, Пароло, Мурики, Фарес — Иммобиле, Корреа.

Зенит: Кержаков — Малком, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Жирков — Ерохин, Барриос, Мостовой, Кузяев — Дзюба.

Не сыграют: Милинкович-Савич, Эскаланте — Вендел, Караваев, Оздоев, Круговой.

прогноз 2:0

Боруссия Д – Брюгге

Вторник, 24 ноября, 22:00. Зигналь-Идуна-Парк, Дортмунд. Иван Кружляк (Словакия) – главный арбитр встречи.

В поединке, который начнется в Германии параллельным курсом, подопечные Люсьена Фавра будут иметь отличную возможность окончательно отбросить одного из своих преследователей в турнирной таблице, после чего нарастить отрыв от неудачника пары Лацио — Зенит. Бельгийская часть противостояния не оставила вопросов о готовности "шмелей" к совершению данного поступка (3:0), а в домашней игре они будут рассчитывать, в том числе, на высокие показатели результативности в последних поединках.

Еврокубковая кампания для Брюгге, как минимум, продлится вплоть до последнего тура Лиги чемпионов. Об этом можно говорить с уверенностью, взяв во внимание плотность в расположении команд внутри данного квартета. Однако подопечным Филиппа Клемана не стоит идти на преждевременную сдачу собственных позиций — любой набранный ими балл усложняет жизнь конкурентам.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру — Дауд, Витсель — Санчо, Брандт, Рейна — Холанд.

Брюгге: Миньоле — Мехеле, Дели, Коссуну, Мата — Ванакен, Ритс, Вормер — Ланг, Крменчик, Диатта.

Не сыграют: Рейнир, Шмельцер — Соболь, Рикка, Фофана, Митрович, Шинтон, Сандра, Баэтен, ван ден Кейбус, Деннис