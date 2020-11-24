Лига чемпионов. Группа F. Накануне

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА команды, относящиеся к квартету F проведут определяющие поединки между собой. Римский Лацио в домашних условиях сыграет с Зенитом, а дортмундская Боруссия будет принимать Брюгге.
Лацио – Зенит
Вторник, 24 ноября, 22:00. Олимпико, Рим. Майкл Оливер (Англия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.
Есть серьезные сомнения по поводу того, что матчи четвертого тура смогут окончательно снять вопросы относительно итогового положения команд данного квартета. Зенит — явный аутсайдер своей группы, и даже в случае успеха в игре против римского Лацио, не сможет подняться с четвертой строчки турнирной таблицы. Однако любая осечка подопечных Сергея Семака может оказаться фатальной, если Брюгге совершить подвиг в параллельном поединке.
Команда из Санкт-Петербурга не смогла ничего предложить "полурезервному" составу Лацио на своем поле (1:1), а теперь отправляется на выездной поединок с ожиданием увидеть напротив себя максимально приближенный к эталонному коллектив Симоне Индзаги. "Орлы" неплохо показали себя в последних матчах на внутренней арене, поэтому могут смело смотреть в сторону решительного шага в сторону плей-офф.
Ориентировочные составы
Лацио: Рейна — Патрик, Ачерби, Раду — Марушич, Луис Альберто, Пароло, Мурики, Фарес — Иммобиле, Корреа.
Зенит: Кержаков — Малком, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Жирков — Ерохин, Барриос, Мостовой, Кузяев — Дзюба.
Не сыграют: Милинкович-Савич, Эскаланте — Вендел, Караваев, Оздоев, Круговой.
прогноз 2:0
Боруссия Д – Брюгге
Вторник, 24 ноября, 22:00. Зигналь-Идуна-Парк, Дортмунд. Иван Кружляк (Словакия) – главный арбитр встречи.
В поединке, который начнется в Германии параллельным курсом, подопечные Люсьена Фавра будут иметь отличную возможность окончательно отбросить одного из своих преследователей в турнирной таблице, после чего нарастить отрыв от неудачника пары Лацио — Зенит. Бельгийская часть противостояния не оставила вопросов о готовности "шмелей" к совершению данного поступка (3:0), а в домашней игре они будут рассчитывать, в том числе, на высокие показатели результативности в последних поединках.
Еврокубковая кампания для Брюгге, как минимум, продлится вплоть до последнего тура Лиги чемпионов. Об этом можно говорить с уверенностью, взяв во внимание плотность в расположении команд внутри данного квартета. Однако подопечным Филиппа Клемана не стоит идти на преждевременную сдачу собственных позиций — любой набранный ими балл усложняет жизнь конкурентам.
Ориентировочные составы
Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру — Дауд, Витсель — Санчо, Брандт, Рейна — Холанд.
Брюгге: Миньоле — Мехеле, Дели, Коссуну, Мата — Ванакен, Ритс, Вормер — Ланг, Крменчик, Диатта.
Не сыграют: Рейнир, Шмельцер — Соболь, Рикка, Фофана, Митрович, Шинтон, Сандра, Баэтен, ван ден Кейбус, Деннис
прогноз 4:0