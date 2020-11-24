Лига чемпионов. Группа E. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете E.

Противостояния четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы E ознаменуются домашним матчем российского Краснодара против андалузской Севильи, а также игрой французского Ренна на своем поле против лондонского Челси.

№ Команда И В Н П З П О 1 Челси 3 2 1 0 7 0 7 2 Севилья 3 2 1 0 4 2 7 3 Ренн 3 0 1 2 1 5 1 4 Краснодар 3 0 1 2 3 8 1

Краснодар – Севилья

Вторник, 24 ноября, 19:55. Краснодар, Краснодар. Марко Гуида (Италия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

После третьего игрового дня, турнирная таблица квартета E окончательно раскололась на две половины, а поскольку календарем словно было предугадано такое развитие событий, то уже по завершению матчей в первый временной слот вторничных противостояний мы можем получить имена первых участников плей-офф. Севилье и Челси для этого необходимо повторно разобраться с Краснодаром и Ренном соответственно, но уже в рамках гостевых противостояний.

Первый матч между испанской и российской командами получился восхитительно напряженным. Подопечным Мурада Мусаева повезло оформить два быстрых мяча, после чего Хесус Навас оставил свою команду в меньшинстве на весь второй тайм, однако Севилья нашла в себе силы достой завершить домашнюю игру волевой победой (3:2).

За время паузы на матчи национальных сборных мало что поменялось для обеих команд на внутренних аренах. Краснодар продолжает с большим трудом набирать очки, а вот Севилья с этим проблем, по всей видимости, не испытывает. Кадровые потери с обеих сторон также не особо расширили свой перечень, поэтому можно ожидать, что и в ответной игре нас ждет ураганное настроение.

Ориентировочные составы

Краснодар: Городов — Рамирес, Мартынович, Кайо, Чернов — Уткин, Газинский, Ольссон — Сулейманов, Берг, Кабелла.

Севилья: Вацлик — Гомес, Кунде, Карлос, Эскудеро — Ракитич, Фернандо, Жордан — Окампос, Эн-Несири, Эль-Хаддади.

Не сыграют: Сафонов, Петров — Акунья, Навас, Буну, Сусо, Фернандес.

прогноз 1:3

Ренн – Челси

Вторник, 24 ноября, 19:55. Роажон Парк, Ренн. Бьорн Кейперс (Нидерланды) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Чуть позднее в этот же день, свой матч проведут и два других участника квартета. Французский Ренн находится в ситуации даже хуже, чем Краснодар, ведь на данный момент сумел забить лишь один гол в еврокубковой кампании, поэтому расположился на последнем месте квартета с один набранным очков.

Первый матч на Стэмфорд Бридж был болезненным для "красно-черных" — безальтернативное поражение 0:3, которое бьет не только по амбициям команды в данный момент, но и практически не оставляет шансов для домашнего маневра. Единственная надежда французской команды в таких условиях — игра на своем поле, где им удается показывать куда более приемлемый футбол. У Ренна проблемы на всех фронтах, а уже по завершению предстоящего поединка весна в Лиге чемпионов для французской может стать неисполнимой мечтой.

Челси максимально стабилен в октябре-ноябре этого года, поэтому логичным завершением данного отрезка сезона для коллектива Лампарда будет заблаговременное завоевание путевки в плей-офф, после чего можно будет сконцентрироваться на внутренней арене.

Ориентировочные составы

Ренн: Гомис — Траоре, Да Силва, Агуэрд, Труффер — Камавинга, Бурежо — Дель Кастильо, Террье, Таит — Жюрасси.

Челси: Менди — Джеймс, Силва, Зума, Чилвелл — Канте, Жоржиньо, Маунт — Зийех, Абрахам, Вернер.

Ругани

прогноз 0:2

Далберт,— Пулишич, Гилмор