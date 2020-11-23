Ювентус — Ференцварош: история противостояний

Football.ua вместе с Parimatch предлагает вам ознакомиться с историей противостояний двух команд.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Ференцварош. Обе команды имеют великую историю, а потому неудивительно, что они не раз пересекались на европейской арене.

Football.ua предлагает вам вспомнить предыдущие поединке между Ювентусом и Ференцварошем.

29.06.1932 Турин, Италия. Стадио Бенито Муссолини. Кубок Митропы. Первый матч 1/4 финала.

Ювентус — Ференцварош 4:0

03.07.1932 Будапешт, Венгрия. Уллои Ут. Кубок Митропы. Второй матч 1/4 финала.

Ференцварош — Ювентус 3:3

Первые встречи между Ювентусом и Ференцврошем прошли еще в далеком 1932 году в рамках Кубка Митропы. Состязание было одним из первых крупных европейских клубных турниров. "Рожден" Кубок Митропы был на встрече в Венеции в 1927 года, а первые матчи прошли уже 14 августа 1927 года.

Изначально участвовали в турнире по две команды от Венгрии, Австрии, Чехословакии и Югославии. В скором времени югославов заменили итальянские клубы.

В розыгрыше 1932 года Ювентус и Ференцварош встречались на стадии 1/4 финала. Противостояние предусматривало два поединка. Ювентус отпраздновал победу со счетом 4:0 в Италии, уже в Венгрии команды выдали результативную ничью — 3:3.

24.07.1938 Турин, Италия. Стадио Бенито Муссолини. Кубок Митропы. Первый матч 1/2 финала.

Ювентус — Ференцварош 3:2

31.07.1938 Будапешт, Венгрия. Уллои Ут. Кубок Митропы. Второй матч 1/2 финала.

Ференцварош — Ювентус 2:0

В следующий раз команды пересеклись уже через шесть лет в рамках все того же турнира. Теперь их противостояние было еще более принципиальным — команды встретились за шаг до финала.

Туринцы вновь отпраздновали домашнюю победу, но уже без разгрома — 3:2. Достойное сопротивление венгров в первом матче намекало на очень сложный выезд. Для Ювентуса та игра завершилась поражением 0:2 и вылетом из турнира.

В финале венгерская команда уступила пражской Славии по сумме двух встреч (2:4).

10.06.1962 Будапешт, Венгрия. Непштадион. Кубок Митропы. Групповой этап.

Ференцварош — Ювентус 0:1

17.06.1962 Турин, Италия. Стадио Филадельфиа. Кубок Митропы. Групповой этап.

Ювентус — Ференцварош 1:1

В третий раз пути команд сошлись в 1962 году. На этот раз Ювентус и Ференцварош играли на стадии группового этапа.

Венгерская команда на своем поле уступила со счетом 0:1 и отправлялась в Турин с отомстить итальянскому визави, но смогла лишь увезти ничейный результат.

В том розыгрыше ни Ювентус, ни Ференцварош не добрались до финала.

23.06.1965 Турин, Италия. Стадио Комунале. Кубок Ярмарок. Финал.

Ювентус — Ференцварош 0:1

Гол: Феньвеши, 74

В 1965 году Ювентус и Ференцварош встретились в финале Кубка Ярморок, который был предшественником Кубка УЕФА, хоть и не был официально признан турниром под эгидой данной организации.

На пути к финалу туринцы одолели бельгийский Юнион, Стад Франсе, Локомотив Пловдив и Атлетико. Ференцварош, в свою очередь, преодолел барьер в лице Спартака из Брно, Винер-Шпорт Клуба, Ромы, Атлетика и Манчестер Юнайтед.

Судьбу титула в финальной встрече решил единственный гол Феньвеши на 74-й минуте поединка.

04.11.2020 Будапешт, Венгрия. Пушкаш Арена. Лига чемпионов. Групповой этап.

Ференцварош - Ювентус 1:4

Голы: Боли, 90 — Мората, 7, 60, Дибала, 73, Двали (АГ), 81

Ференцварош: Дибус, Ботка (Хайстер, 68), Двали, Ловренчич, Блажич, Изаэл (Боли, 74), Сомалиа, Нген (Мак, 73), Шигер, Зубков (Узуни, 80), Харатин.

Ювентус: Щесны, Кьеллини, Данило, Бонуччи, Рэмзи (Маккенни, 53), Куадрадо (Фработта, 76), Рабьо, Артур (Бентанкур, 46), Кьеза (Бернардески, 76), Роналду, Мората (Дибала, 67).

Предупреждение: Ботка.

Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Ференцварошем и Ювентусом в текущем розыгрыше турнира еще свежа в памяти. Туринцы смогли быстро получить преимущество в счете благодаря точному удару Альваро Мораты.

Ювентус уверенно вел игру и на исходе часа игры испанский нападающий оформил дубль. Позже к Морате подключился Дибала, сделав счет разгромным.

В конце встречи небольшой перформанс выдал защитник Ференцвароша Двали. Сперва он поразил собственные ворота, но затем огорчил и Щесны.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры.