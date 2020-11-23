Ювентус — Ференцварош: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Football.ua вместе с Parimatch предлагает вам ознакомиться с котировками на игру.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Ференцварош. Поединок состоится во вторник, 26-го ноября в Турине. Начало игры — в 22:00.

Букмекеры из компании считают, что очевидный фаворит данного противостояния — Ювентус. Так, на победу итальянского коллектива компания Parimatch предлагает коэффициент 1,1.

Ничью эксперты оценили в 11, а если вы верите в победу венгров, то на данный исход коэффициент — 26.

К слову, на то, что обе команды забьют, коэффициент 2,46 (нет — 1,55).

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры.