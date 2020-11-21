Неймар восстановился после травмы и сможет сыграть в ближайшем матче Лиги Чемпионов

Бразильский футболист ПСЖ готов помочь команде в игре против Лейпцига.

Главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что Неймар готов к возвращению на поле уже в ближайшем поединке Лиги Чемпионов, который его команда проведет против Лейпцига.

"Нас ожидает сложный поединок Лиги Чемпионов и Неймар сможет принять в нем участие. Он выйдет в стартовом составе, ведь все его проблемы остались позади. Он настроен очень решительно и готов помочь команде", — приводит слова Тухеля L'Equipe.

Напомним, что звездный бразилец пропустил три последних матча своей команды из-за травмы, которую он получил в матче Лиге Чемпионов против Истанбул Башакшехир. Также игрок не смог помочь своей сборной в матчах отбора на Чемпионат Мира 2022.

Во вчерашнем поединке против Монако, в котором парижане уступили со счетом 2:3, ведя в два мяча по ходу поединка, Неймар вышел на замену и провел на поле 30 минут.

В этом сезоне игрок пропускает достаточно много игр из-за травм и дисквалификаций. Неймар принял участие всего в семи матчах ПСЖ из 14, отличившись в них двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Барселону.