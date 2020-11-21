Локомотив Москва
1
Атлетико
1
03 ноября
19:55
Шахтер
0
Боруссия М
6
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
2
Бавария
6
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
3
Интер
2
03 ноября
22:00
Порту
3
Марсель
0
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
03 ноября
22:00
Аталанта
0
Ливерпуль
5
03 ноября
22:00
Зенит
1
Лацио
1
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
04 ноября
19:55
Челси
3
Ренн
0
04 ноября
22:00
Севилья
3
Краснодар
2
04 ноября
22:00
Брюгге
0
Боруссия Д
3
04 ноября
22:00
Барселона
2
Динамо Киев
1
04 ноября
22:00
Ференцварош
1
Ювентус
4
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
2
ПСЖ
1
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Неймар восстановился после травмы и сможет сыграть в ближайшем матче Лиги Чемпионов

21 ноября 2020

Неймар, Getty images

Бразильский футболист ПСЖ готов помочь команде в игре против Лейпцига.

Главный тренер парижан Томас Тухель сообщил, что Неймар готов к возвращению на поле уже в ближайшем поединке Лиги Чемпионов, который его команда проведет против Лейпцига.

"Нас ожидает сложный поединок Лиги Чемпионов и Неймар сможет принять в нем участие. Он выйдет в стартовом составе, ведь все его проблемы остались позади. Он настроен очень решительно и готов помочь команде", — приводит слова Тухеля L'Equipe.

Напомним, что звездный бразилец пропустил три последних матча своей команды из-за травмы, которую он получил в матче Лиге Чемпионов против Истанбул Башакшехир.  Также игрок не смог помочь своей сборной в матчах отбора на Чемпионат Мира 2022.

Во вчерашнем поединке против Монако, в котором парижане уступили со счетом 2:3, ведя в два мяча по ходу поединка, Неймар вышел на замену и провел на поле 30 минут.

В этом сезоне игрок пропускает достаточно много игр из-за травм и дисквалификаций. Неймар принял участие всего в семи матчах ПСЖ из 14, отличившись в них двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Барселону.

Команды
статьи по теме:
АНХЕЛИНЬО, GETTY IMAGES 20 ноября 2020 Анхелиньо: Впечатлен игрой Неймара, а Месси — монстр
Неймар, Getty images 13 ноября 2020 Неймар хочет вернуться в Барселону
 
 Rambler's Top100