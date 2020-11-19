Ливерпуль — Аталанта: прогноз букмекеров на матч

Вашему вниманию котировки букмекеров на матч.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль встретится с бергамской Аталантой. Матч состоится в среду, 25-го ноября в Ливерпуле, на Энфилде.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — Ливерпуль. Так, на победу подопечных Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1,74.

Ничью эксперты оценили в 4,20 а если вы верите в победу бергамасков, то на данный исход коэффициент — 4,10.

К слову, на то, что обе команды забьют, коэффициент 1,40 (нет — 2,85).

Отметим, что матч Ливерпуль — Аталанта начнется в 22:00 по киевскому времени.