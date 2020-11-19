Ливерпуль — Аталанта: где смотреть матч

Узнай, какой канал покажет поединок в прямом эфире.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль примет бергамскую Аталанту. Поединок состоится в среду, 25-го ноября в Ливерпуле, на Энфилде.

В прямом эфире эту игру будет транслировать телеканал Футбол ?. Трансляция начнется в 21:50 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 22:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры.

Букмекеры считают, что фаворитом данного противостояния является Ливерпуль.