Интер — Реал: прогноз букмекеров на матч

Вашему вниманию котировки букмекеров на игру.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер сыграет против мадридского Реала. Поединок состоится в среду, 25-го ноября в Милане, на Джузеппе Меацца. Начало матча — в 22:00.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — Интер. На победу миланского клуба коэффициент 2,30.

Ничью эксперты оценили в 3,75, а победу подопечных Зинедина Зидана — в 3,05.

Если вы верите, что обе команды отличатся забитыми голами, то на данный исход коэффициент — 1,49 (нет — 2,50).

Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.