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-
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-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Интер — Реал: прогноз букмекеров на матч

19 ноября 2020

Интер - Реал, Getty Images

Вашему вниманию котировки букмекеров на игру.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер сыграет против мадридского Реала. Поединок состоится в среду, 25-го ноября в Милане, на Джузеппе Меацца. Начало матча — в 22:00.

Букмекеры из компании Parimatch считают, что фаворит данного противостояния — Интер. На победу миланского клуба коэффициент 2,30.

Ничью эксперты оценили в 3,75, а победу подопечных Зинедина Зидана — в 3,05.

Если вы верите, что обе команды отличатся забитыми голами, то на данный исход коэффициент — 1,49 (нет — 2,50).

Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. 

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