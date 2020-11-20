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-
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-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
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-
24 ноября
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-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Боруссия М перед матчем с Шахтером потеряла двоих лидеров

20 ноября 2020

Алассан Плеа, getty images

Главный тренер Боруссии Менхенгладбах Марко Розе рассказал о кадровой ситуации.

Перед матчем Бундеслиги с Аугсбургом главный тренер Боруссии М Марко Розе ответил на вопросы клубной пресс-службы. Так, тренер сообщил о двух серьезных кадровых потерях. 

Первая — полузащитник Йонас Хофманн. Футболист получил травму бедра еще в товарищеском поединке против сборной Чехии и теперь стало известно, что он вылетел до конца года.

Вторая — Алассан Плеа, тест на коронавирус которого оказался положительным. Скорее всего, нападающий будет отсутствовать около 10 дней, но есть небольшая надежда, что тест был ошибочным.

Уже в среду, 25 ноября, Боруссии М предстоит сыграть домашний матч Лиги чемпионов против Шахтера. Напомним, что в Киеве немцы выиграли у "горняков" со счетом 6:0.

Хофманн в текущем сезоне провел за Боруссию 11 матчей во всех турнирах, отличившись 4 голами и 6 ассистами. Плеа, в свою очередь, сыграл 9 матчей, забил 4 гола и оформил 4 результативные передачи.

Источник: ФК Боруссия М

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