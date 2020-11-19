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-
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-
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-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
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-
25 ноября
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Аякс
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Серхио Рамос может пропустить матч против Шахтера

19 ноября 2020

Серхио Рамос, Getty Images

У защитника Реала травма подколенного сухожилия.

Защитник Реала Серхио Рамос прошел медицинское обследование после матча Лиги наций Испания — Германия, которое выявило повреждение подколенного сухожилия — сообщает Marca.

Рамос покинул поле на 40-ой минуте, почувствовав боль, и, как оказалось, получил фибриллярный разрыв.

Точные сроки восстановления легенды Реала не сообщаются, но он точно не сыграет против Вильярреала в Ла Лиге и Интера в Лиге чемпионов. Матчи с Алавесом и Шахтером под вопросом, но Реал надеется, что ко встрече с чемпионом Украины он все-таки восстановится.

Интересно, что из восьми последних матчей Лиги чемпионов, в которых не участвовал Рамос, Реал семь проиграл.

Источник: Marca

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