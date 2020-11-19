Серхио Рамос может пропустить матч против Шахтера

У защитника Реала травма подколенного сухожилия.

Защитник Реала Серхио Рамос прошел медицинское обследование после матча Лиги наций Испания — Германия, которое выявило повреждение подколенного сухожилия — сообщает Marca.

Рамос покинул поле на 40-ой минуте, почувствовав боль, и, как оказалось, получил фибриллярный разрыв.

Точные сроки восстановления легенды Реала не сообщаются, но он точно не сыграет против Вильярреала в Ла Лиге и Интера в Лиге чемпионов. Матчи с Алавесом и Шахтером под вопросом, но Реал надеется, что ко встрече с чемпионом Украины он все-таки восстановится.

Интересно, что из восьми последних матчей Лиги чемпионов, в которых не участвовал Рамос, Реал семь проиграл.