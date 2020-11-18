Матч Динамо — Барселона пройдет без зрителей

Болельщики не смогут посетить игру Лиги чемпионов.

24 ноября в Киеве на НСК Олимпийский пройдет матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной.

Официальный сайт столичного клуба сообщает, что игра пройдет при пустых трибунах.

Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей. Поэтому по правилам безопасности и в соответствии с медицинским протоколом, болельщики на стадион допускаться не будут.

Будьте бдительны — все объявления о продаже билетов, организацию туристических поездок на матч и т.д. являются мошенничеством и обманом.

Динамо после трех туров располагается на третьем месте в турнирной таблице.