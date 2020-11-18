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1
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Матч Динамо — Барселона пройдет без зрителей

18 ноября 2020

Матч Динамо — Барселона пройдет без зрителей

Болельщики не смогут посетить игру Лиги чемпионов.

24 ноября в Киеве на НСК Олимпийский пройдет матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между Динамо и Барселоной.

Официальный сайт столичного клуба сообщает, что игра пройдет при пустых трибунах.

Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей. Поэтому по правилам безопасности и в соответствии с медицинским протоколом, болельщики на стадион допускаться не будут. 

Будьте бдительны — все объявления о продаже билетов, организацию туристических поездок на матч и т.д. являются мошенничеством и обманом.

Динамо после трех туров располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Команда И В Н П З П О
1 Барселона 3 3 0 0 9 2 9
2 Ювентус 3 2 0 1 6 3 6
3 Динамо Киев 3 0 1 2 3 6 1
4 Ференцварош 3 0 1 2 4 11 1

Источник: ФК Динамо (Киев)

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