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22:00
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22:00
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-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
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-
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-
25 ноября
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Аякс
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Мидтьюлланд
-
25 ноября
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Каштру дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов

14 ноября 2020

Луиш Каштру, фото ФК Шахтер Донецк

Дисциплинарный комитет УЕФА завершил рассмотрение ситуаций в стартовых турах главного турнира Старого Света.

На официальном сайте УЕФА было опубликовано окончательное решение дисциплинарного комитет относительно событий, имевших место во время матчей первого и второго тура Лиги чемпионов. В частности, под рассмотрение попали игры с участием киевского Динамо и донецкого Шахтера.

Так, вице-чемпион Украины был оштрафован, преимущественно, за несоблюдение медицинского протокола по мерам предотвращения распространения COVID-19 в домашней игре против туринского Ювентуса (0:2).

В частности, киевлян обвинили в нарушении минимальных требований УЕФА к здоровью и гигиене при возвращении зрителей на трибуны (отсутствие масок, держателей билетов для стюардов), согласно п. 12.5.2, несоблюдении социального дистанцирования, согласно п. 12.5.3, а также блокировке маршрутов перемещения болельщиков, согласно ст. 38 Положения УЕФА по охране и безопасности.

Наказанием для Динамо станет штрафные санкции суммарной величиной в 19 тыс. евро, которые должны быть уплачены в течение 90 дней с момента уведомления о соответствующем решении.

С действующим чемпионом Украины УЕФА поступила более радикально. По итогам матча второго тура против миланского Интера (0:0), клуб был серьезно оштрафован за позднее начало поединка, а главный тренер "горняков" Луиш Каштру, и вовсе — дисквалифицирован на следующую игру в рамках главного клубного европейского состязания.

Португальский наставник опоздал к началу поединка, что повлекло за собой активацию решения службы контроля за этикой и дисциплиной от 7 августа 2020-го года — накануне Шахтер играл против Вольфсбурга (3:0) — согласно которому на Луиша Каштру была наложена условная дисквалификация на один поединок в европейском турнире с испытательным сроком в один год. Кроме этого, наставник дончан был оштрафован на 5 тыс. евро.

При этом, сами "горняки" понесут убытки в 15 тыс. евро за несвоевременное начало игры.

Примечательно, что миланский Интер и его наставник Антонио Конте также были оштрафованы по причине нарушения аналогичного пункта правил, однако УЕФА лишь предупредил итальянский клуб и его главного тренера.

Обе стороны противостояния назначены ответственными за информирование своих наставников о данном решении.

Таким образом, главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру будет вынужден пропустить ответную игру его команды против менхенгладбахской Боруссии, у игрока которой накануне был обнаружен COVID-19, запланированную на 25 ноября.
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