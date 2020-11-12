Локомотив Москва
1
Атлетико
1
03 ноября
19:55
Шахтер
0
Боруссия М
6
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
2
Бавария
6
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
3
Интер
2
03 ноября
22:00
Порту
3
Марсель
0
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
03 ноября
22:00
Аталанта
0
Ливерпуль
5
03 ноября
22:00
Зенит
1
Лацио
1
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
2
Манчестер Юнайтед
1
04 ноября
19:55
Челси
3
Ренн
0
04 ноября
22:00
Севилья
3
Краснодар
2
04 ноября
22:00
Брюгге
0
Боруссия Д
3
04 ноября
22:00
Барселона
2
Динамо Киев
1
04 ноября
22:00
Ференцварош
1
Ювентус
4
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
2
ПСЖ
1
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Тете: Никогда не забуду матч против Реала

12 ноября 2020

Тете, Getty Images

Бразильский вингер высказался о вызове в сборную Бразилии.

Атакующий полузащитник Шахтера Тете попал в символическую сборную первого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда отметился в матче с Реалом взятием ворот и ассистом. Успехи бразильца не остались незамеченными, и он получил вызов в сборную Бразилии.

"Никогда не забуду матч против Реала. Это было очень круто: помочь команде победить, забив гол и сделав ассист... Это очень важно для меня и команды. Нам удалось заработать три очка на выезде, в Мадриде. Это нечто нереальное. Нужно продолжать работать, чтобы добиваться следующих поставленных целей".

"Получить вызов в сборную и представлять свою страну — это очень круто. Я очень счастлив, постараюсь и там выступить на достойном уровне, как я делаю это в Шахтере. Уверен, что все будет хорошо", — заявил Тете в комментарии Shakhtar TV.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел в футболке Шахтера 13 поединков, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. 

Команды
Сюжет
 
 Rambler's Top100