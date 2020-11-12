Тете: Никогда не забуду матч против Реала

Бразильский вингер высказался о вызове в сборную Бразилии.

Атакующий полузащитник Шахтера Тете попал в символическую сборную первого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда отметился в матче с Реалом взятием ворот и ассистом. Успехи бразильца не остались незамеченными, и он получил вызов в сборную Бразилии.

"Никогда не забуду матч против Реала. Это было очень круто: помочь команде победить, забив гол и сделав ассист... Это очень важно для меня и команды. Нам удалось заработать три очка на выезде, в Мадриде. Это нечто нереальное. Нужно продолжать работать, чтобы добиваться следующих поставленных целей".

"Получить вызов в сборную и представлять свою страну — это очень круто. Я очень счастлив, постараюсь и там выступить на достойном уровне, как я делаю это в Шахтере. Уверен, что все будет хорошо", — заявил Тете в комментарии Shakhtar TV.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел в футболке Шахтера 13 поединков, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.